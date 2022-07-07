快訊

民進黨布局雙北幕後／蔡英文勸進參選新北市長 潘孟安還沒給答案

想來星宇工作嗎？ 張國煒：面試「這樣回答」會被我刷掉

英系從「分歧」走向整合 陳時中出征首都快了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／分產談不攏 前妻持刀揮傷前夫遭送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市鶯歌區鄭姓女子，與前夫許男因財產分配問題互起口角，鄭女突然情緒失控，手持水果刀朝著許男下體揮刺，許男雖用手擋避，但右大腿內側仍遭刀劃傷。警方獲報趕抵協助許男送醫，現場帶回鄭女偵辦，警詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

據了解，鄭姓女子（50歲）與前夫許男經營派報工作，兩人因係感情生變，雙方於今年3月協議離婚，但仍同住在新北市鶯歌區國慶街自宅內，不料，兩人分離後數度因財產分配、公司等問題互起爭執。

周一（4日）凌晨零時許，雙方再因財產分配問題爆發激烈衝突，過程中鄭女情緒失控，手持一把水果刀，朝著許男下體方向揮刺。許男見狀趕緊伸手擋避，但仍遭水果刀劃傷右大腿內側。

負傷許男立即衝出屋外，難忍疼痛的躺馬路上喊救。警方獲報立即派員趕抵，先協助許男送醫急救（所幸沒有生命危險）隨後在屋內逮捕行兇鄭女，連同犯案水果刀，一併帶回派出所偵辦。偵詢時，鄭女坦承犯行，警詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方現場查扣兇刀。記者曾伯愷／翻攝
警方現場查扣兇刀。記者曾伯愷／翻攝
周一凌晨，新北市鶯歌區國慶街一民宅內經傳砍人事件，警方獲報趕抵處理。記者曾伯愷／翻攝
周一凌晨，新北市鶯歌區國慶街一民宅內經傳砍人事件，警方獲報趕抵處理。記者曾伯愷／翻攝
許男負傷倒臥馬路上求援。記者曾伯愷／翻攝
許男負傷倒臥馬路上求援。記者曾伯愷／翻攝
警方在屋內逮捕鄭女。記者曾伯愷／翻攝
警方在屋內逮捕鄭女。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依殺人未遂將鄭女移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依殺人未遂將鄭女移送法辦。記者曾伯愷／翻攝

殺人

延伸閱讀

女大生偕男友投靠妹妹睡同床 他凍未條偷摸下體吃官司

台南男大生「自導自演」遭人刺傷送醫急救 原因竟是不想返校

「擋一根」被拒惱羞 桃街友刺傷路人員警遭訴殺人未遂

疑不滿遭解雇 新北房仲男揮刀割傷3同事 現行犯遭警逮

相關新聞

16歲無照少年疑為練騎車 過彎不慎撞山壁破頭亡

南投縣今傳死亡車禍，一名16歲陳姓少年今晨與友人騎車雙載前往仁愛鄉山區打工，陳疑為了練騎車主動請求讓他騎，行經台14線6...

闖東海大學鮮乳辦公室行竊 失風被逮還報假名原因曝光

台中市一名林姓男子有多項竊盜前科，為躲避當地警方查緝，南漂高雄，逃亡期間缺錢花用，竟潛入位於東海大學鮮乳辦公室高雄遼寧二...

影／陌生哥哥好棒棒打仗賺金條 主婦暈船險匯10萬代收

「我可愛的妹妹！」新北市1名輕熟婦人，相信在LINE用簡體中文和她聊天的「好棒棒哥哥」，到中東當傭兵打仗賺黃金，日前準備...

彰化北斗環保公園男屍案 警方鎖定一涉丟包棄屍男

彰化縣北斗鎮舊濁水溪畔的環保公園前（7月5日）下午被通報一名男子路倒雜草叢，今經檢察官相驗，初步判斷男子死亡無外力介入，...

影／分產談不攏 前妻持刀揮傷前夫遭送辦

新北市鶯歌區鄭姓女子，與前夫許男因財產分配問題互起口角，鄭女突然情緒失控，手持水果刀朝著許男下體揮刺，許男雖用手擋避，但...

萌犬夜晚流浪街頭 甜美女警PO網助返回溫暖的家

台中市警局烏日分局三和派出所員警日前深夜巡邏，發現一隻走失的馬爾濟斯，帶回派出所協尋，女警楊菀菁和其他員警紛紛發揮愛心餵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。