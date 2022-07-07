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影／分產談不攏 前妻持刀揮傷前夫遭送辦
新北市鶯歌區鄭姓女子，與前夫許男因財產分配問題互起口角，鄭女突然情緒失控，手持水果刀朝著許男下體揮刺，許男雖用手擋避，但右大腿內側仍遭刀劃傷。警方獲報趕抵協助許男送醫，現場帶回鄭女偵辦，警詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦。
據了解，鄭姓女子（50歲）與前夫許男經營派報工作，兩人因係感情生變，雙方於今年3月協議離婚，但仍同住在新北市鶯歌區國慶街自宅內，不料，兩人分離後數度因財產分配、公司等問題互起爭執。
周一（4日）凌晨零時許，雙方再因財產分配問題爆發激烈衝突，過程中鄭女情緒失控，手持一把水果刀，朝著許男下體方向揮刺。許男見狀趕緊伸手擋避，但仍遭水果刀劃傷右大腿內側。
負傷許男立即衝出屋外，難忍疼痛的躺馬路上喊救。警方獲報立即派員趕抵，先協助許男送醫急救（所幸沒有生命危險）隨後在屋內逮捕行兇鄭女，連同犯案水果刀，一併帶回派出所偵辦。偵詢時，鄭女坦承犯行，警詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦。
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