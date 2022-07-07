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彰化北斗環保公園男屍案 警方鎖定一涉丟包棄屍男
彰化縣北斗鎮舊濁水溪畔的環保公園前（7月5日）下午被通報一名男子路倒雜草叢，今經檢察官相驗，初步判斷男子死亡無外力介入，真正死因要解剖送驗，警方過濾相關事證鎖定一名男子涉嫌遺棄，將追查遺棄死亡者或在命危時遺棄。
據了解，北斗消防分隊前天下午接獲通報派，北斗鎮斗中路天承府的附近環保公園疑似有人路倒滾落水溝邊草叢，消防人員到場後，在報案人引導下到達「路倒男」倒臥處，看見男子頭部下面墊著一個皮包，身體僵硬已明顯死亡。
消防分隊轉通報北斗警分局，員警趕到現場，根據他頭部下面皮包內文件，查出「路倒男」姓吳（約25歲），已聯絡家屬指認，吳男家屬確認身分後的第一時間並未多表示意見。
據了解，吳男雙手臂刺青，身上沒明顯外傷，警方排除他殺，因疑似皮包當枕頭，加上身體有針孔，警方懷疑環保公園不是他喪生的第一現場。今檢察官相驗，初步判斷吳男死亡無外力介入，但真正死因有待解剖送驗解謎。
因吳男身體有針孔，警方不排除注射藥物過量致死，目前過濾環保公園附近的路口監視系統畫面，已鎖定一名男子涉嫌把吳男載到環保公園丟棄，警方將通知這名男子到案說明以釐清在吳男死前被「丟包」或死後才被丟棄北斗鎮環保公園。
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