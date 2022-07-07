快訊

謝龍介指控黃偉哲重大貪瀆 派律師向靈骨業者索賄千萬

前一天還在開會...日本人力銀行總裁打高爾夫 疑熱昏倒地不醒

萌犬夜晚流浪街頭 甜美女警PO網助返回溫暖的家

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局烏日分局三和派出所員警日前深夜巡邏，發現一隻走失的馬爾濟斯，帶回派出所協尋，女警楊菀菁和其他員警紛紛發揮愛心餵食、提供乾淨的水源，並上網張貼尋狗啟事，終於幫助萌犬返回溫暖的家。

警方說明，員警日前深夜巡邏時，遇民眾報案有小狗走失，走失的是一隻馬爾濟斯，身上佩戴有草莓吊飾的藍色頸圈，非常的親人，研判是附近居民飼養的，由於天色已晚，鄰近的動物醫院也打烊無法帶去掃晶片，先帶萌犬返回派出所寄宿一晚。

楊菀菁和其他員警都是愛狗人士，擔心萌犬沒有飲水、進食，紛紛發揮愛心餵食、提供乾淨的水源，萌犬也非常乖巧，不吵不鬧，還會向員警撒嬌，討抱抱、摸摸，可愛模樣融化員警的心。

員警利用臉書社團「烏日大小事」張貼尋狗啟事，隔天一早，李姓飼主一看到尋狗啟事，到派出所認領，並表示萌犬名為「糖糖」，可能趁家人不注意跑出去才會走失，感謝有警方協助，才能順利找回愛犬。

台中市警局烏日分局呼籲，民眾家中飼養寵物，應多加注意寵物動向，避免因一時疏忽導致走失，或跑到路上導致交通事故案件而發生憾事，也應替寵物植入晶片，填具正確的聯繫資料，避免不慎走失時，能迅速聯繫上飼主，讓毛小孩平安返家。

台中市警局烏日分局三和派出所女警楊菀菁（右）和其他員警，協助萌犬「糖糖」返回溫暖的家。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局三和派出所女警楊菀菁（右）和其他員警，協助萌犬「糖糖」返回溫暖的家。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局三和派出所女警楊菀菁和其他員警，協助萌犬「糖糖」返回溫暖的家。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局三和派出所女警楊菀菁和其他員警，協助萌犬「糖糖」返回溫暖的家。記者趙容萱／翻攝

寵物

延伸閱讀

T1聯盟／劉嘉發帶尤楚翔登門致歉 遭襲女警接受道歉

台中翁罵女警「你他媽的」無罪 法官：非抽象謾罵

罵女警「你他X」妨害公務送辦 法院認定口頭禪判無罪

影／男友為躲罰單甩飛她 嫩妹爆氣拜託警方罰雙倍

相關新聞

彰化北斗環保公園男屍案 警方鎖定一涉丟包棄屍男

彰化縣北斗鎮舊濁水溪畔的環保公園前（7月5日）下午被通報一名男子路倒雜草叢，今經檢察官相驗，初步判斷男子死亡無外力介入，...

影／分產談不攏 前妻持刀揮傷前夫遭送辦

新北市鶯歌區鄭姓女子，與前夫許男因財產分配問題互起口角，鄭女突然情緒失控，手持水果刀朝著許男下體揮刺，許男雖用手擋避，但...

萌犬夜晚流浪街頭 甜美女警PO網助返回溫暖的家

台中市警局烏日分局三和派出所員警日前深夜巡邏，發現一隻走失的馬爾濟斯，帶回派出所協尋，女警楊菀菁和其他員警紛紛發揮愛心餵...

林炎田接任高雄市警局長 李西河掌刑事局

警界高層今天證實，高雄市警察局長由警政委員林炎田接任；另刑事局長黃嘉祿將提前退休，遺缺由保安警察第三總隊總隊長李西河接任

影／疑通訊軟體遭盜詐友三十萬 假付款4打2全送辦

新北市三峽陳男疑通訊軟體遭盜用，日前謝女收到陳傳訊「妳先生獄中惹事，可 30萬代解。」謝女聯繫陳男否認「訊息是他傳的」。...

高雄婦信投資明牌砸10萬想發財 警一句話驚醒她

高雄市一名許姓婦人因聽信Line投資群組，投資可高獲利，投資數千元有賺到利息，於是到銀行砸10萬想日賺3000元，行員認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。