萌犬夜晚流浪街頭 甜美女警PO網助返回溫暖的家

台中市警局烏日分局三和派出所員警日前深夜巡邏，發現一隻走失的馬爾濟斯，帶回派出所協尋，女警楊菀菁和其他員警紛紛發揮愛心餵食、提供乾淨的水源，並上網張貼尋狗啟事，終於幫助萌犬返回溫暖的家。

警方說明，員警日前深夜巡邏時，遇民眾報案有小狗走失，走失的是一隻馬爾濟斯，身上佩戴有草莓吊飾的藍色頸圈，非常的親人，研判是附近居民飼養的，由於天色已晚，鄰近的動物醫院也打烊無法帶去掃晶片，先帶萌犬返回派出所寄宿一晚。

楊菀菁和其他員警都是愛狗人士，擔心萌犬沒有飲水、進食，紛紛發揮愛心餵食、提供乾淨的水源，萌犬也非常乖巧，不吵不鬧，還會向員警撒嬌，討抱抱、摸摸，可愛模樣融化員警的心。

員警利用臉書社團「烏日大小事」張貼尋狗啟事，隔天一早，李姓飼主一看到尋狗啟事，到派出所認領，並表示萌犬名為「糖糖」，可能趁家人不注意跑出去才會走失，感謝有警方協助，才能順利找回愛犬。