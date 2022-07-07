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影／疑通訊軟體遭盜詐友三十萬 假付款4打2全送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽陳男疑通訊軟體遭盜用，日前謝女收到陳傳訊「妳先生獄中惹事，可 30萬代解。」謝女聯繫陳男否認「訊息是他傳的」。周二（5日）謝女假意配合，待洪、黃兩少到場取錢，謝、陳與另兩友衝出一頓拳毆，事後警循線通知眾人到案，警詢後依妨害秩序、妨害自由、傷害送辦。

據了解，陳姓男子（27歲）本周其通訊軟體（Telegram Messenger）帳號，疑似遭人盜用，盜用人用陳男帳號，傳訊給謝姓女友人（25歲）說「妳先生在監獄內傷害獄友，只要妳付30萬佣金，就可以幫忙協調解決。」

謝女收到訊息十分擔心，立即連繫上陳男詢問狀況，沒想到陳男卻一臉狐否認「訊息是他傳的」兩人討論後，直覺應陳男帳戶遭人盜用，最後決定不動聲色，假意配合對方約出教訓。

周二（5日）下午3時許，謝女、陳男、黃男（26歲）、吳男（31歲）等4人，先抵新北市三峽區民權街，由謝女站在約定地點等候，另陳、黃、吳3人則躲藏在一旁暗處。不久對方黃姓少年（15歲）、洪姓少年（15歲）到達取錢，陳、黃、吳衝前朝著黃少、洪少一陣追打，黃少趁機幸運逃脫，洪少則逃跑不及，遭3人上腳鐐限制行動，隨後慘遭鋁棒、甩棍伺候毆打，導致洪少頭部撕裂傷。

轄區警方獲報趕抵，現場僅剩謝女、吳男及被害洪少在場，緊急協助洪少送醫急救，所幸沒有生命危險。事後警方調閱監視器，循線通知其餘人等到案說明，謝、陳辯稱是因帳號被盜，假意配合約出對方取錢教訓。

黃少、洪少則辯稱僅是受曾女所託前往拿錢，曾女到案，則出示陳男傳訊「要她依約地點前往取錢」不過卻與陳互不相識。由於雙方仍有疑點，除持續追查陳男通訊軟體帳戶有無遭盜用外，警詢後依妨害秩序、妨害自由、傷害等罪嫌，將謝、陳、吳、黃、洪少、黃少等6人送辦。

洪少逃跑不及遭上腳鐐、持棒毆打受傷。記者曾伯愷／翻攝
洪少逃跑不及遭上腳鐐、持棒毆打受傷。記者曾伯愷／翻攝
警方起獲犯案工具。記者曾伯愷／翻攝
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警方獲報趕抵協洪少送醫，並帶回謝女、吳男反所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
警方獲報趕抵協洪少送醫，並帶回謝女、吳男反所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依妨害秩序、妨害自由、傷害等罪嫌，將6人送辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依妨害秩序、妨害自由、傷害等罪嫌，將6人送辦。記者曾伯愷／翻攝
黃少趁機成功逃跑。記者曾伯愷／翻攝
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監視器

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