聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／疑通訊軟體遭盜詐友三十萬 假付款4打2全送辦
新北市三峽陳男疑通訊軟體遭盜用，日前謝女收到陳傳訊「妳先生獄中惹事，可 30萬代解。」謝女聯繫陳男否認「訊息是他傳的」。周二（5日）謝女假意配合，待洪、黃兩少到場取錢，謝、陳與另兩友衝出一頓拳毆，事後警循線通知眾人到案，警詢後依妨害秩序、妨害自由、傷害送辦。
據了解，陳姓男子（27歲）本周其通訊軟體（Telegram Messenger）帳號，疑似遭人盜用，盜用人用陳男帳號，傳訊給謝姓女友人（25歲）說「妳先生在監獄內傷害獄友，只要妳付30萬佣金，就可以幫忙協調解決。」
謝女收到訊息十分擔心，立即連繫上陳男詢問狀況，沒想到陳男卻一臉狐否認「訊息是他傳的」兩人討論後，直覺應陳男帳戶遭人盜用，最後決定不動聲色，假意配合對方約出教訓。
周二（5日）下午3時許，謝女、陳男、黃男（26歲）、吳男（31歲）等4人，先抵新北市三峽區民權街，由謝女站在約定地點等候，另陳、黃、吳3人則躲藏在一旁暗處。不久對方黃姓少年（15歲）、洪姓少年（15歲）到達取錢，陳、黃、吳衝前朝著黃少、洪少一陣追打，黃少趁機幸運逃脫，洪少則逃跑不及，遭3人上腳鐐限制行動，隨後慘遭鋁棒、甩棍伺候毆打，導致洪少頭部撕裂傷。
轄區警方獲報趕抵，現場僅剩謝女、吳男及被害洪少在場，緊急協助洪少送醫急救，所幸沒有生命危險。事後警方調閱監視器，循線通知其餘人等到案說明，謝、陳辯稱是因帳號被盜，假意配合約出對方取錢教訓。
黃少、洪少則辯稱僅是受曾女所託前往拿錢，曾女到案，則出示陳男傳訊「要她依約地點前往取錢」不過卻與陳互不相識。由於雙方仍有疑點，除持續追查陳男通訊軟體帳戶有無遭盜用外，警詢後依妨害秩序、妨害自由、傷害等罪嫌，將謝、陳、吳、黃、洪少、黃少等6人送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言