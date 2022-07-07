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林炎田接任高雄市警局長 李西河掌刑事局

中央社／ 台北7日電

警界高層今天證實，高雄市警察局長由警政委員林炎田接任；另刑事局長黃嘉祿將提前退休，遺缺由保安警察第三總隊總隊長李西河接任。

黃明昭6月30日接任警政署長後，外界關心其懸缺由誰接任。內政部長徐國勇昨天表示，人選他已經簽派，接下來還有第二波高階警官調整，譬如警政署主秘、副署長，還有一些六都的副局長要退休，就要有人補上，等安全查核結束後，待程序完備就會對外公布。

高雄市警察局長遺缺，據警界高層指出，將由林炎田接任；外傳擬爭取航空警察局長的警政署警政委員陳耀南將接任保一總隊總隊長；警政委員陳卿南接警政署主秘；保一總隊總隊長陳永利升任警政署副署長。

另，原定明年退休的刑事局長黃嘉祿因申請提前退休，遺缺由李西河接任；保六總隊總隊長林水順調任警政委員。

針對相關人事調整，警政署僅回應表示，媒體報導異動者都在進行安全查核名單內，目前依程序作業中，待查核單位回覆後，會盡快對外公布。

警察 高雄市 黃明昭

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