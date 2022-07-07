高雄婦信投資明牌砸10萬想發財 警一句話驚醒她

高雄市一名許姓婦人因聽信Line投資群組，投資可高獲利，投資數千元有賺到利息，於是到銀行砸10萬想日賺3000元，行員認為有異報警，警方勸阻「羊毛出在羊身上」，且匯款帳戶已被列為詐欺警示，許婦才驚覺險些誤入投資詐騙陷阱。

警方指出，家住鳳山區的許姓女子（67歲），5日上午8時許至鳳山區一家銀行欲臨櫃匯款10萬元，行員詢問原由後，許婦強調，作為投資基金之用，行員察覺有異報警。

鳳山警分局成功所所長葉清泉、警員支正揚獲報趕抵銀行，詢問許婦匯款投資原因，許婦指稱，日前加入Line投資群組，由群組訊息得知由AI系統選出的投資基金，若投資10萬元，每日就可賺台幣3000元利息，由於之前她曾嘗試投資數千元後，果真有小額獲利，認為訊息不假，於是想投入更多錢賺取高利。