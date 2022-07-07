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警政署長上任前的最痛！ 高雄明起交通大執法
高雄市車禍死亡人數高居不下，是警政署長黃明昭上任署長前，在高雄留下的遺憾，在他上任署長後，高雄市警交通大隊分析出多項易肇事因素，規畫明天起，每周不定期，結合各警分局同步大執法。
高雄市去年車禍發生數3萬9263件，雖不是六都最高，只比台北市多，但死亡人數333人，卻名列六都第一，交通部希望高雄市設法降低車禍死亡人數，應比去年同期降低3%。
但是因今年第一季車禍死亡人數仍高居不下，不但再名列六都第一，甚至還比去年同期死亡人還高，黃明昭在接任署長前，不斷要求高雄市市警局各外勤單位，針對易肇事路段、時段，提高見警率，防制車禍。
高雄市警局交通大隊今天表示，近期分析死亡車禍事故，大多是民眾違反號誌管制、轉彎未依規定、酒駕、大型車違規等因素肇禍，為有效防制車禍事故發生，明天起，結合各警分局，針對各分局轄區交通往來要道及易肇事路口及路段，規畫全市同步防制交通事故執法行動，加強取締闖紅燈、違規轉彎、酒駕及大型車違規。
警方表示，這項執法行動類似以往的「交通大執法」，將由各分局選定易肇事路口、路段，每周不定期全市同蹉執法，提高易肇事路口的見警率，導正用路人的路權觀念、降低交通事故發生。
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