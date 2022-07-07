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花蓮培訓高級救護員 21位新血加入挽救更多性命

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮地形狹長，偏鄉病患送醫車程往往要2、30分鐘以上，能在救護車上給藥、插管或打針的高級救護技術員責任更顯重要。花蓮縣消防局3年前自辦高級救護員訓練，現有81人通過考驗，並分發至各消防分隊服務，讓心肺功能停止的急救成功率大幅提升至近25％，挽救更多人性命。

消防局第3期高級救護技術員（EMTP）結訓，今天在縣府大禮堂舉行結訓典禮，21位學員身穿整齊的白色制服，掛上象徵高級救護技術員的肩章與臂章，再由縣長徐榛蔚替學員別上印有姓名的金質胸章，並戴上EMTP標誌的帽子。

新秀分隊高級救護員劉慶豐表示，會想參加訓練，是想幫患者做更多急救，例如依據醫師的預立醫囑給藥、插管或打針，儘管訓練4個月的時間很漫長，不過看到很多不同的案例，學習更多救護技術，認為辛苦沒有白費。

在這期高級救護員中，只有2名女性，身為女性的水璉分隊黃姓高級救護員說，雖然在工作與家庭中取得平衡比較辛苦，仍感謝消防局給予訓練的機會，會好好珍惜，平時也透過自我要求訓練體能，養成運動習慣，才有能力幫助更多人。

在第3期培訓中，唯一一位自費訓練的義消黃偉指出，在2002年從消防替代役退伍後，增加對救護的興趣，加入救護義消，這幾年下來積極參與救護訓練，但很多消防培訓資源在外縣市，包含住宿和交通開銷比較大，花蓮從3年前開始舉辦高級救護員訓練，今年決定參與教育訓練。

黃偉說，消防教育訓練在全台有不同的發展，像是高山救護、城市救護及野外救護，都有不同專業領域，考取證照也許未來會有不同的職涯規畫。

徐榛蔚表示，有這些高級救護員投入第一線緊急救護後，讓本縣23個消防據點達成每天24小時都有高級救護員，讓到院前心肺功能停止的急救成功率，自2014年的5%逐年提升至2021年的24.83%，也象徵花蓮的緊急救護邁向全面高救化新里程碑。

花蓮縣消防局第3期高級救護技術員結訓，今天在縣府大禮堂舉行結訓典禮，有21位學員完成訓練並通過考驗。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局第3期高級救護技術員結訓，今天在縣府大禮堂舉行結訓典禮，有21位學員完成訓練並通過考驗。記者王思慧／攝影
在花蓮縣消防局第3期高級救護技術員結訓典禮上，學員身穿整齊的白色制服，並由縣長徐榛蔚替學員別上印有姓名的金質胸章。記者王思慧／攝影
在花蓮縣消防局第3期高級救護技術員結訓典禮上，學員身穿整齊的白色制服，並由縣長徐榛蔚替學員別上印有姓名的金質胸章。記者王思慧／攝影
身為女性的水璉分隊黃姓高級救護員不怕辛苦，順利通過考試，將發揮所長。記者王思慧／攝影
身為女性的水璉分隊黃姓高級救護員不怕辛苦，順利通過考試，將發揮所長。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局有21位高級救護員通過訓練，將分發至不同消防分隊服務。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局有21位高級救護員通過訓練，將分發至不同消防分隊服務。記者王思慧／攝影

救護員 花蓮 徐榛蔚

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