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在地版「台烏友好」 大園警烙英文送迷路工程師回家

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市觀音區一名烏克蘭籍工程師昨晚喝醉酒，找不到回宿舍的路，還因語言不通跟店家吵架，巡邏員警到場後見他外語夾雜，請具外文背景的值班員警遠端溝通，終於得知他身分，將他平安送回住處。

大園分局新坡派出所昨天19時許接獲民眾報案，稱一名外籍男子渾身酒氣，在中山路一段上的便當店前與店家發生口角衝突，請警方到場協助排解糾紛。

警員魏見安、江文來獲報到場了解，但該名男子不懂中文，僅會說一些英文，且對話中還夾雜著其他外語，讓現場員警也聽得一頭霧水，只好打電話給值班警員、平時是所內「英文達人」的李威廷幫忙翻譯。

李威廷是106特考班畢，大學輔修外文系，所內遇外籍人士問路、報案都是第一個找他；李員用流利英文與男子溝通，得知男子是因為喝醉酒，加上夜間視線不佳，才會在返回宿舍的途中不小心迷路，問路時語言不通才會起衝突。

男子表示，他是一名離岸風電工程師，並從背包裡拿出工作證明文件；現場員警查看證件，發現他是在附近的鋼鐵公司上班，便帶著男子前往該公司廠區，向保全問出員工宿舍地址後，隨即將男子護送回住處。

這名外籍工程師平安到家，對於警方的熱心協助表示相當感謝，大讚台灣警察人情味。

大園分局新坡派出所昨晚幫助迷路烏克蘭籍工程師回宿舍。記者楊湛華／翻攝
大園分局新坡派出所昨晚幫助迷路烏克蘭籍工程師回宿舍。記者楊湛華／翻攝
大園分局新坡派出所昨晚幫助迷路烏克蘭籍工程師回宿舍。記者楊湛華／翻攝
大園分局新坡派出所昨晚幫助迷路烏克蘭籍工程師回宿舍。記者楊湛華／翻攝

警察 烏克蘭

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