七旬婦竊機車上荔枝 遭逮竟還嫌水果難吃要還給對方

高雄75歲陳姓婦人日前徒步走行經楠梓區軍校路一家通訊行前，發現停在路旁的機車上有一包荔枝，便趁現場沒人，將水果竊走；事後騎士發現報警，警方在附近找到人，陳卻向警方辯稱，只吃一顆，覺得不好吃，願意將剩下的還給被害人，令警方聽了相當傻眼；警詢後，將她依竊盜罪嫌函送。

陳姓婦人穿著無袖背心及短褲，7月4日下午4時，徒步走行經楠梓區軍校路一家通訊行前，發現有騎士把機車停在路旁，進入通訊行內繳費，還把一包荔枝，掛在機車置物掛鉤上。

當下陳姓婦人心生歹念，趁車主不在現場順手將掛在機車置物掛鉤上的荔枝偷走；事後騎士繳完電話費，僅5分鐘的時間，卻發現整包荔枝不翼而飛，便立刻向楠梓警分局右昌派出所報案。

警方獲報後，調閱周遭監視器，發現陳姓婦人形跡可疑，對比衣著特徵，認為他涉有致重嫌。員警研判，因竊嫌年紀稍長，又徒步行竊，人應該還在附近，果真在案發通訊行旁的巷子內找到陳姓婦人。