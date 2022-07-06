快訊

盤點歷年政壇「論文門」！他被通緝、她丟了碩士還挨告 唯獨他安全下莊

我國輸香港芒果檢出新冠病毒全部銷毀 農委會晚間回應了

影／小偷半夜家中走來走去 屋主夫妻熟睡「8000元不翼而飛」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市員東路一戶透天厝屋主最近發現大門沒關緊，覺得「怪怪的」，調閱自家監視器赫然發現，一名神秘男從自家屋內走出來透氣後，再進屋，又在屋內走動，讓他們發毛的是，當時他和妻子都睡在二樓，完全不知不覺，事後也發現妻子私房錢八千多元不見了，已報警處理。

屋主最近在臉書社群po文希望大家分享抓神秘人，屋主指出，最近他要上班時發現大門二道門都留了小縫隙，沒關緊，覺得怪怪的，就調閱自家監視器，竟發現7月1 日半夜3點半，一名男子從他家開門走出來，東張西望，站在門前透氣後，再走進屋內。

監視器還拍到這名男子在他家一樓小心翼翼的走動，讓屋主和妻子傻眼，當時他們正睡在二樓，竟完全不知道，且監視器也沒顯示男子最後有從正門離開，男子怎麼進來的也不知道，他們研判男子可能是爬窗而進。

神秘男神不知鬼不覺進入民宅中，讓屋主很驚嚇，事後清查女主人存放的八千元不翼而飛，不僅報警，也po文提醒大家一起抓竊賊，還發現神秘男似乎有騎腳踏車在附近事先觀察後，才伺機進入民宅行竊，提醒民眾要多加防範。

神秘男半夜三點多從透天厝屋內走出來透氣後，再進屋，當時屋主夫婦都睡在二樓，完全不知不覺，已報警處理。圖／民眾提供
神秘男半夜三點多從透天厝屋內走出來透氣後，再進屋，當時屋主夫婦都睡在二樓，完全不知不覺，已報警處理。圖／民眾提供
神秘男半夜三點多在透天厝一樓走來走去，當時屋主夫婦都睡在二樓，完全不知不覺，已報警處理。圖／民眾提供
神秘男半夜三點多在透天厝一樓走來走去，當時屋主夫婦都睡在二樓，完全不知不覺，已報警處理。圖／民眾提供

監視器

相關新聞

影／小偷半夜家中走來走去 屋主夫妻熟睡「8000元不翼而飛」

彰化縣員林市員東路一戶透天厝屋主最近發現大門沒關緊，覺得「怪怪的」，調閱自家監視器赫然發現，一名神秘男從自家屋內走出來透...

父做這件事 竟令11歲兒子欠百筆高速公路通行費

桃園市11歲陳姓男童積欠128筆高速公路通行費，令行政執行署桃園分署查覺有異，一查才知是父親陳男將車輛登記他名下，而陳男...

山友攀登奇萊東稜逾期未歸失聯 花蓮消防局派員搜救

49歲的林姓山友攀登奇萊東稜，原訂5日下山，但隔了一天家屬仍未接獲他的訊息，心急求助。花蓮縣消防局從林男4日最後一次與外...

失聯移工自首 想找回6年前醫院早產拋棄的兒子一起返鄉

印尼籍移工小莉（化名）6年多前懷孕，30周時早產，她因無法支付醫藥費「不辭而別」，成為失聯移工。小莉今年向移民署基隆市專...

影／新莊印尼籍移工宿舍起火 火煙竄天6人受困獲救

新北市新莊區八德街一棟舊公寓五樓頂樓加蓋（印尼籍移工宿舍），今天下午4時許突然竄火，火勢猛烈一發不可收拾，現場有6名住戶...

高市議員林智鴻服務處文宣品屢遇竊 涉案男落網

民進黨籍高雄市議員林智鴻服務處的文宣品屢遇竊，服務處不堪其擾，昨天報警查辦，今天傍晚，高雄市警鳳山分局員警查獲廖姓男子涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。