影／小偷半夜家中走來走去 屋主夫妻熟睡「8000元不翼而飛」
彰化縣員林市員東路一戶透天厝屋主最近發現大門沒關緊，覺得「怪怪的」，調閱自家監視器赫然發現，一名神秘男從自家屋內走出來透氣後，再進屋，又在屋內走動，讓他們發毛的是，當時他和妻子都睡在二樓，完全不知不覺，事後也發現妻子私房錢八千多元不見了，已報警處理。
屋主最近在臉書社群po文希望大家分享抓神秘人，屋主指出，最近他要上班時發現大門二道門都留了小縫隙，沒關緊，覺得怪怪的，就調閱自家監視器，竟發現7月1 日半夜3點半，一名男子從他家開門走出來，東張西望，站在門前透氣後，再走進屋內。
監視器還拍到這名男子在他家一樓小心翼翼的走動，讓屋主和妻子傻眼，當時他們正睡在二樓，竟完全不知道，且監視器也沒顯示男子最後有從正門離開，男子怎麼進來的也不知道，他們研判男子可能是爬窗而進。
神秘男神不知鬼不覺進入民宅中，讓屋主很驚嚇，事後清查女主人存放的八千元不翼而飛，不僅報警，也po文提醒大家一起抓竊賊，還發現神秘男似乎有騎腳踏車在附近事先觀察後，才伺機進入民宅行竊，提醒民眾要多加防範。
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