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父做這件事 竟令11歲兒子欠百筆高速公路通行費
桃園市11歲陳姓男童積欠128筆高速公路通行費，令行政執行署桃園分署查覺有異，一查才知是父親陳男將車輛登記他名下，而陳男自己也有30張罰單未繳；執行官今至陳男住處現場執行並留下通知，督促他繳清欠款。
桃園分署調查，年僅11歲陳姓男童2020年間行經高速公路未繳納通行費，欠費高達128筆、7069元，經交通部高速公路局中區養護工程分局移送桃園分署執行，啟人疑竇，細查發現通行費來自他名下一輛汽車。
執行人員持續追查，更發現這輛汽車實際上是男童父親使用，只是將車子登記在兒子名下，疑似企圖規避責任，不過他也因沒有繳清通行費，去年總共累積高達30筆交通違規、共9000元罰鍰，同樣分文未繳。
桃園分署今天派員至陳父龍潭區戶籍地現場執行，發現他不在家；鄰居表示，陳男應是去工地上班不在家，老婆、小孩也隨行，不知道如何聯絡。執行人員聽完，只好留下現場執行通知，敦促陳男盡快處理欠費與罰鍰。
桃園分署呼籲，民眾不應為逃避責任，而將車輛登記在無能力負擔之未成年人名下，義務人收到繳款通知後，應主動於繳款期限內繳納，否則將被移送強制執行扣押存款、扣押薪資。
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