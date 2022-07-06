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高市議員林智鴻服務處文宣品屢遇竊 涉案男落網
民進黨籍高雄市議員林智鴻服務處的文宣品屢遇竊，服務處不堪其擾，昨天報警查辦，今天傍晚，高雄市警鳳山分局員警查獲廖姓男子涉案，逮捕他返回分局，依竊盜罪嫌偵辦全案。
林智鴻服務處黃姓助理昨天向鳳山警分局新甲派出所報案，指鳳山區南京路服務處放在騎樓的紙箱內的文宣品遭竊，警方受理後，從林智鴻服務處監錄畫面，發現1名身穿藍色外套、藍色安全帽、背黑色背包，的男子涉案，後來涉案男子騎機車逃逸。
林智鴻今天表示，近2周服務處陸續有文宣品遺失，是民間友人贈送的垃圾袋文宣品，但發覺放在門口「消失」，非常無奈。服務處表示，7月2日晚間被抱走1箱文宣品 ，7月5日又被人割開紙箱拿走文宣品，已讓人不堪其擾才報警。
高雄市警鳳山分局根據涉案人所騎機車牌照，今天傍晚5點30分，追到高雄市小港區，逮捕到廖姓男子（45歲），發覺他平常是收資源回收物，正帶他回分局查辦全案。
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