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跟騷法上路滿月！全國受理394件 通訊騷擾最多

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

跟蹤騷擾防制法上月1日施行，警政署統計截至30日，全國受理394件，以通訊騷擾最多，分析主因是網路發達，呼籲民眾遇跟騷行為立即報案，警方將啟動調查與即時保護，讓被害人免於恐懼。

警方評估再犯風險極高跟騷案，報請地檢署指揮偵辦，檢方聲押獲准6件，其中台東縣2件及台北市、嘉義市、南投縣、宜蘭縣各1件，多屬家庭成員或親密關係的家庭暴力案，如宜蘭張姓男子狂叩240多通手機電話給前妻並到住處盯梢，南投一名男子赴女友住處欲以打火機點燃汽油瓶。

警政署統計，394件跟騷案中，家庭成員或親密關係有190件，一般關係204件，警方調查有犯罪嫌疑立即核發書面告誡，共開立書面告誡273件，聲請保護令136件。

警政署分析行為態樣，最多是通訊騷擾230次（占比24.8%），盯梢尾隨206次（22.2%）及監視觀察168次（18.1%）分居2、3名。

針對地區分布，六都以台北市65件最多，其餘前3名有新北市62件、桃園市39件、台中市38件；一般縣市以彰化縣18件最多，宜蘭縣、台東縣、新竹市各13件居次。

跟蹤騷擾防制法上月1日施行，警政署統計截至30日，全國受理394件，以通訊騷擾最多。圖／警政署提供
跟蹤騷擾防制法上月1日施行，警政署統計截至30日，全國受理394件，以通訊騷擾最多。圖／警政署提供
跟蹤騷擾防制法上月1日施行，警政署統計截至30日，全國受理394件，以通訊騷擾最多。圖／警政署提供
跟蹤騷擾防制法上月1日施行，警政署統計截至30日，全國受理394件，以通訊騷擾最多。圖／警政署提供

跟蹤騷擾

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