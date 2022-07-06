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桃園工廠工人踩空 從10公尺頂樓墜落送醫不治

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋工廠工人昨不慎踩空，從近10公尺頂樓墜落送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋工廠工人昨不慎踩空，從近10公尺頂樓墜落送醫不治。記者翁唯真／翻攝

永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠昨日上午9時許，37歲的顏姓男子與55歲的廖姓男子在從事屋頂修繕作業時，顏男不慎從屋頂上跌落，因傷及救護人員獲報到場後，送往怡仁綜合醫院搶救，於昨日上午10時30分許宣告死亡。

楊梅警分局表示，顏男搬移拆除下來的舊塑膠板時不慎踩破屋頂塑膠採光罩，從近10層樓高頂樓墜落至1樓，經消防隊將傷者送醫急救仍因傷重宣告不治，警方現場採證後報請地檢署辦理司法相驗以釐清死因，另勞檢處也將做後續調查。

桃園新屋工廠工人昨不慎踩空，從近10公尺頂樓墜落送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋工廠工人昨不慎踩空，從近10公尺頂樓墜落送醫不治。記者翁唯真／翻攝

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