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影／新莊印尼籍移工宿舍起火 火煙竄天6人受困獲救
新北市新莊區八德街一棟舊公寓五樓頂樓加蓋（印尼籍移工宿舍），今天下午4時許突然竄火，火勢猛烈一發不可收拾，現場有6名住戶一度來不及逃生受困火場內。警消趕抵派員入內搜救，於4、5樓協助6人脫困，所幸6人輕微嗆傷，檢視後無須送醫，至於起火原因有待調查釐清。
據了解，今天下午4時許，新北市新莊區八德街158巷一棟舊公寓5樓頂樓加蓋印尼籍移工宿舍突然冒出大量濃煙，隨即竄出火舌。消防局獲報，立即出動警義消75人、24輛個是搶救車輛趕抵，布水線阻隔火勢向外延燒。
同步派員進入火場，協助4、5兩層樓共4戶5男1女脫困（其中4樓為1名長期臥床男性老人、另有2名印尼籍移工），所幸6人僅些微嗆傷並無大礙，救護人員檢視後無需就醫。
消防局表示，火勢於下午4時27分撲滅，經殘火處理研判起火點是在1號5樓處，初估燃燒面積約24坪左右，至於確切起火原因，仍待火調人員調查後才能釐清。
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