9旬老婦代步車拋錨 暖警背老婦入屋

嘉義市有名90多歲老婦因代步車拋錨，在大雨中不知如何好，警方據報將老婦帶回所安置，查明身分後協助返家，發現家屬沒有力氣將老婦人帶回屋內休息，警員楊明勳二話不說，蹲下身子主動將老婦人背進屋內，暖警善舉令家屬感動莫明，頻頻道謝。

嘉義市警局新南派出所警員楊明勳及羅柏偉日前執行巡邏勤務，在吳鳳南路段發現有名老婦在大雨中因代步車拋錨手足無措，2員主動上前關懷，年約90多歲老婦衣服已被雨打濕身體瑟瑟發抖，楊員要攙扶上巡邏車的時候，發現老婦的雙腿無法站立，於是便推著坐在代步車的老婦，帶返派出所內休息。

楊員一方面聯繫代步車廠商至派出所將代步車帶回維修，並倒上熱水供老婦飲用，待其心情緩和詢問基本資料，但老婦仍只是喃喃自語不知所云，楊員從老婦包袱裡的身分證查到家屬資料，聯繫上女兒，將老婦載回家。

警方從其女兒口中得知老婦因患有失智症還獨自在外遊盪多時又遇上滂沱大雨，幸好被警方發現安全護送回家。

警方臨走前，發現老婦年約50多歲的女兒並沒有力氣將老母親帶回屋內休息，楊員見狀，二話不說主動蹲下身子將老婦背進屋內，老婦的女兒熱淚盈眶感動不已頻頻向警方致謝。