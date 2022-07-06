快訊

大馬名人賽／24分鐘拍下優霸盃奪冠功臣 戴資穎闖第二輪

不愧股市行家！台股重挫破底 三竹今處分持股大賺1715萬

不倫人夫判賠50萬 「最美博士」許藍方發5點聲明反擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9旬老婦代步車拋錨 暖警背老婦入屋

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
警員發現老婦人因代步車拋錨在雨中手足無措，幫忙推車。圖／嘉義市警局提供
警員發現老婦人因代步車拋錨在雨中手足無措，幫忙推車。圖／嘉義市警局提供

嘉義市有名90多歲老婦因代步車拋錨，在大雨中不知如何好，警方據報將老婦帶回所安置，查明身分後協助返家，發現家屬沒有力氣將老婦人帶回屋內休息，警員楊明勳二話不說，蹲下身子主動將老婦人背進屋內，暖警善舉令家屬感動莫明，頻頻道謝。

嘉義市警局新南派出所警員楊明勳及羅柏偉日前執行巡邏勤務，在吳鳳南路段發現有名老婦在大雨中因代步車拋錨手足無措，2員主動上前關懷，年約90多歲老婦衣服已被雨打濕身體瑟瑟發抖，楊員要攙扶上巡邏車的時候，發現老婦的雙腿無法站立，於是便推著坐在代步車的老婦，帶返派出所內休息。

楊員一方面聯繫代步車廠商至派出所將代步車帶回維修，並倒上熱水供老婦飲用，待其心情緩和詢問基本資料，但老婦仍只是喃喃自語不知所云，楊員從老婦包袱裡的身分證查到家屬資料，聯繫上女兒，將老婦載回家。

警方從其女兒口中得知老婦因患有失智症還獨自在外遊盪多時又遇上滂沱大雨，幸好被警方發現安全護送回家。

警方臨走前，發現老婦年約50多歲的女兒並沒有力氣將老母親帶回屋內休息，楊員見狀，二話不說主動蹲下身子將老婦背進屋內，老婦的女兒熱淚盈眶感動不已頻頻向警方致謝。

新南派出所主管楊智傑說，25歲警員楊明勳是所內最年輕的同仁，服務約1年半，平常就熱心幫忙老弱婦孺很有愛心。

楊員在雨中主動蹲下身子背負老婦畫面令人動容，後面撐傘者是老婦的女兒，一旁為鄰居。圖／嘉義市警局提供
楊員在雨中主動蹲下身子背負老婦畫面令人動容，後面撐傘者是老婦的女兒，一旁為鄰居。圖／嘉義市警局提供

嘉義 失智症

延伸閱讀

雲林婦駕車到嘉義看演出 車拋錨警「兩條線」救援

相關新聞

影／新莊印尼籍移工宿舍起火 火煙竄天6人受困獲救

新北市新莊區八德街一棟舊公寓五樓頂樓加蓋（印尼籍移工宿舍），今天下午4時許突然竄火，火勢猛烈一發不可收拾，現場有6名住戶...

台灣律政劇正夯！這齣劇讓你看盡社會人生百態

近年來，年年屢見令人驚艷的台灣戲劇，風格多元、主題各異，百花盛開的榮景雖教人振奮，也擺脫過往千篇一律「傻白甜」的純愛偶像劇，但儘管題材加廣，有時卻可能過猶不及，例如台劇時常出現「議題先行」的狀況，導致觀看體驗大打折扣。寫實劇雖一定程度貼近真實，但戲劇終究是非虛構寫作，並非紀錄片，若一味對戲劇要求高度真實，則反而可能失掉觀眾興趣。

9旬老婦代步車拋錨 暖警背老婦入屋

嘉義市有名90多歲老婦因代步車拋錨，在大雨中不知如何好，警方據報將老婦帶回所安置，查明身分後協助返家，發現家屬沒有力氣將...

新莊民宅火警 警消救出受困3人

新北市新莊區八德街一處民宅五樓，今天下午4時許竄出大量火煙，火勢一發不收拾。警消獲報迅速趕抵，逐層疏散5名住戶，並分別於...

廠房傳工安？ 漢翔澄清：台車傾倒女員工受驚嚇沒受傷

漢翔公司西屯園區廠房今天傳出有工安意外，漢翔公司今天下午澄清指出，該公司生產處2號廠房表面處理區，發生置放工件台車勾到...

綠島傳15遊客划SUP立漿體力不支 漁船協助載上岸

夏季天氣炎熱，民眾從事水上活動頻繁，但也易發生意外，台東蘭嶼本月初才發生3遊客划SUP立漿，因體力不支無法返回，被海巡救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。