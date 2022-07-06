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廠房傳工安？ 漢翔澄清：台車傾倒女員工受驚嚇沒受傷

聯合報／ 記者游振昇陳宏睿／台中即時報導
漢翔公司西屯園區廠房今天有工件台車勾到維修作業架，造成台車傾倒，無人受傷，此為復原後情形。圖／漢翔公司提供
漢翔公司西屯園區廠房今天有工件台車勾到維修作業架，造成台車傾倒，無人受傷，此為復原後情形。圖／漢翔公司提供

漢翔公司西屯園區廠房今天傳出有工安意外，漢翔公司今天下午澄清指出，該公司生產處2號廠房表面處理區，發生置放工件台車勾到維修作業架，造成台車傾倒事件，一名女員工受驚嚇，無人受傷。

漢翔公司表示，今天早上9點多，廠房零件台車經由運行動線時，所勾掛之回收鋁絲不慎勾到擺放於側邊的維修作業架，導致零件台車被維修作業架頂出，造成台車掉落地面。

現場無人受傷，只有一名女員工受到驚嚇，公司隨即請她回家休息，下午由其主管致電關切，並確認健康情況，女員工表示身體無礙。

漢翔公司強調，廠房作業區以地面標線為區分，台車行經路線為畫紅線警示區域，除工作人員及維修人員外，禁止無關人員進入，受驚嚇員工的工作區域為白色工作區，故無受傷之虞，表面處理線已於早上10點45分完成恢復作業，並正常營運中。

台中市消防局表示，今天上午11點有漢翔西屯園區有一間疾病救護案件，患者是頭昏噁心想吐，無其他身體外傷，除此件外，無其他創傷救護案件，患者已送往台中榮總醫院治療。

漢翔公司西屯園區廠房今天有工件台車勾到維修作業架，造成台車傾倒，無人受傷。圖／漢翔公司提供
漢翔公司西屯園區廠房今天有工件台車勾到維修作業架，造成台車傾倒，無人受傷。圖／漢翔公司提供

漢翔公司 工安 台中市

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