貓咪跳窗離家 北巿熱心警深夜山區奔走 幫飼主找回

北巿洪姓女子日前因忘記關窗，飼養多年的寵物貓竟跳窗離家，她心急如焚深夜尋貓，幸好遇上北投分局公園派出所巡邏員警，警方當晚在山區路邊一輛汽車底牌下尋獲寵物貓，洪女感謝警方熱心服務。

公園派出所表示，派出所警員陳漢揚日前深夜10時許巡邏，發現紗帽路116號前洪姓女子揮手求助，見女子滿頭大汗、心急如焚，安撫情緒後詢問發生何事，洪女稱，飼養長達7、8年的貓咪走失，貓咪平日乖巧但好奇心重，可能因爲晚上忘記關窗，貓咪趁機「投奔自由」

警員陳漢揚請洪女在路邊休息，並詢問洪女貓咪特徵，隨後持手電筒尋找貓咪。由於山區常見獼猴、犬隻，貓咪算是少見，警方在方圓數公里來回尋找，最後在事發地約在2、3百公尺處，發現一隻貓咪躲在山區路邊汽車底盤下。