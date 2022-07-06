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疫情肆虐 這警分局5對「內銷」夫妻情更堅令人羨

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

近年新冠肆虐，打亂民眾成家立業計畫，不過台中市第二警分局的同仁，有三對分別在去年與今年結婚，其中一對已懷胎5月，年底將迎來新生命，分局長陳家銘說，分局一共有五對「內銷」的警察夫妻，最長的已結婚十年，育有2子，可見分局營造友善職場，讓同仁「想婚、想生」。

第二警分局秘書室表示，分局近兩年有3對警察夫妻依序結婚，都是分局同仁，分別是永興派出所警員周哲彬、王姵勛；文正派出所警員連振維、許珮嘉；立人派出所警員李孟修、蔡衿伊。三對都是派出所結識另一半，在朝夕相處下定情、交往、結婚、生子，其中許珮嘉已懷胎5月，年底將迎來新生命。

秘書室表示，分局也因為這三對新人，討論起分局的「內銷」夫妻，發現除了這三對之外，還有巡佐陳伸興、巡官黃柔熒（經考上研究所後，後來分發彰化），以及巡佐林宗仁、警員陳惠茹（後來調任婦幼警察隊），其中林宗仁與妻子也已結婚超過10年，育有兩男。

二分局長陳家銘說，職場戀愛對管理有優點也有缺點，幸好同仁都能公私分明，不讓個人感情影響團隊士氣，不反對分局內單身同仁交往戀愛。

他說，夫妻若同為警職，對於職業特性有深刻認識，在工作與家庭的權重分配上更能體諒、包容，尤其基層多為輪番制，休假不能相互配合，也是育兒挑戰，分局將持續落實各項婚育福利措施，營造友善職場環境，做同仁們的強大後盾。

第二警分局警員王姵勛（右）、周哲彬（左）是派出所同事，也互定終身，目前已育有9月大兒子。圖／第二警分局提供
第二警分局警員王姵勛（右）、周哲彬（左）是派出所同事，也互定終身，目前已育有9月大兒子。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局有5對警察夫妻，其中三對分別在去年、前年完成終身大事。圖／本報資料照
台中市第二警分局有5對警察夫妻，其中三對分別在去年、前年完成終身大事。圖／本報資料照

結婚 警察

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