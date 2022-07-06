澎湖豪雨後轎車衝撞護欄 1男子生命垂危
澎湖郭姓男子今天開車出門，自尖山村路過澎湖縣道204線往林投村途中，疑失控撞及路邊水泥護欄，轎車車頭全毀，他倒臥駕駛座奄奄一息，澎湖縣消防局據報，動員搶救，將他送往三軍總醫院澎湖分院急救，生命垂危，確實肇事原因由警方調查中。
澎湖縣消防局今天清晨6時20分接獲警方轉報，動員趕赴湖西鄉林投村縣道204線救人，發現轎車撞得變形，引擎室設備幾乎擠壓進車座內，車內安全氣囊爆開，郭姓男子（約20歲）躺臥車內，受困駕駛座上，意識不清。
湖西消防隊立即以油壓撐開器等器材破壞車體救人，發現郭姓男子已呈現「瀕死性呼吸」，立即對他CPR及給氧等急救處置，急救送往三軍總醫院澎湖分院救治。
據了解，澎湖今天清晨剛下過豪雨，天雨路滑，郭可能開車遇狀況失控才高速撞上路邊護欄，肇事原因仍由澎湖縣警馬公分局調查，釐清車禍責任。
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