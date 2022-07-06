台南犯案後一路向北 公園抽菸露餡被發現是通緝犯

72歲黃姓男子在萬華區艋舺公園抽菸，轄區警方萬華分局員警上前盤查，黃男一開始還自信向警方說他沒被通緝，沒想到員警輸入資料，發現黃竟然是台南地檢署發布的竊盜通緝犯，當場被帶回派出所內。

警方表示，萬華分局員警本月3日下午4點多，在艋舺公園執行守望勤務，員警到到黃男在公園內抽菸，上前勸導盤查。

黃男看到員警上前，還笑稱未被通緝，言語中帶著自信，只是當員警輸入黃的基本資料後，顯示黃是台南地檢署發布的竊盜通緝犯，黃聽聞後還一臉錯愕不敢置信，員警隨即請求支援警力到場，將他帶回派出所。

原來黃男今年5月在台南犯下腳踏車竊案，在騎乘時被警方查獲，之後黃一路北上，在艋舺公園一帶定居生活，沒想到這次因抽菸露餡被警察盯上。警詢後因竊盜通緝將他送台南地檢署歸案。