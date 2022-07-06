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搭小黃弄丟30萬鑽戒！女急報警提告 原來掉在路邊
許姓女子日前搭乘計程車後，驚覺遺失一只要價30餘萬元的鑽戒，懷疑遭計程車司機或其他乘客侵占，報警處理，警方介入後，發現許女是上車時遺落鑽戒在路邊，後續民眾拾獲送至警所，鑽戒並非遭人侵占，通知許女到案領回，最後許女撤告結案。
據悉，28歲許姓女子6月7日下午5時許在台北市中山區八德路二段搭上計程車，下車後驚覺戴在手上的鑽戒不翼而飛，認為是將鑽戒遺留在計程車上，致電司機游姓男子詢問，對方卻稱未發現鑽戒。
由於該戒指是法國知名珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）出品的「Quatre」系列，女星昆凌、林依晨都是愛好者，一只要價30餘萬元，價值不菲，許女心急如焚，同時懷疑鑽戒是遭游男或其他乘客侵占，當天深夜前往住處鄰近的派出所報案提告。
警方表示，案經大安分局敦化南路派出所受理，單一窗口轉入案發地轄區中山分局長安東路派出所，員警調查後發現，當天晚上6時許即有民眾在許女上車路段路邊拾獲鑽戒，外觀特徵與許女所述吻合，聯絡許女到案確認是她所遺失的鑽戒後，依規定發還許女，才結束許女遺失物驚魂，後續也協助許女撤告。
警方呼籲，民眾外出應時刻注意自身財物及貴重物品安全，避免因一時疏忽而遺失財物，若有遭遇財物失竊情況，應立即報警求助。
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