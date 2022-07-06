世界警消運動會月底登場 徐國勇授旗：多交朋友增外交
世界警察消防運動會本月底登場，內政部長徐國勇今天上午至警政署主持授旗，提醒選手多交朋友，增進國際外交及提高執法量能，在國外記住台灣的國家形象，「你們出去比賽，就等於是外交人員一樣！」
世界警消運動會每兩年舉辦一次，本屆原定去年舉行，因新冠肺炎疫情延至今年，本月22至31日在荷蘭舉行。這次是我國連續第12次參加，代表團有警察21人、消防7人，警政署長黃明昭、消防署長蕭煥章出席授旗典禮，由率團的警政署副署長林順家代表接受徐國勇授旗。
徐國勇說，蔡英文總統非常關心，覺得警消運動會不只是警消人員榮譽，更是國家榮譽，也是國際交流很重要場合，更是外交盛事，他代表總統及行政院長蘇貞昌恭喜及祝福。
他說，與各國警消人員交流，建立良好感情，有助國際救災、救難及共同打擊犯罪，增進國際外交，請多交朋友，提高執法量能；另外，出國代表台灣，警消人員是紀律部隊，在國外要記住台灣的國家形象。
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