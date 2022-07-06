匿名發文罵班長「薪水小偷」 2女憲兵加重誹謗起訴

國防部憲兵隊軍人何姓女子、黃姓女子不滿吳姓班長管理，在「靠北長官2020」臉書匿名發文，質疑她報身體不適卻滑手機、不會用無線電、「薪水小偷」等，遭對方發現提告；桃園地檢署今偵結，依陸海空軍刑法加重誹謗罪嫌起訴2女。

檢警調查，何女（20歲）、黃女（25歲）2021年7月時在國防部憲兵營服役，均為現役軍人；黃女過去曾因管理問題，與當時班長吳女起糾紛，心生不滿，便在同年月16日唆使何女在上「靠北長官2020」臉書粉專PO出侮辱性文字。

根據PO文，何女控吳姓班長「不會正式報告詞還有檢查手機MDM？」「跟值星報身體不適卻在房間滑手機？」「沒招募行程就報身體不適，有招募行程就出去爽一整天」「爽領國家薪水，請問您是薪水小偷嗎？」「聽說無線電還不會用呢，行車安全教育也不會呢，請問您是3C小偷嗎」。

吳女7月20日晚上在桃園區住處瀏覽臉書頁面，發現遭人PO文，向轄區桃園分局報案提告；何女到案後坦承PO文，並證稱是遭黃女唆使，而黃女雖否認教唆，但檢方不採信。

檢方起訴指出，何女涉犯陸海空軍刑法以文字公然侮辱上官、刑法公然侮辱及加重誹謗等罪嫌，黃女則是教唆犯，均從一重處斷，偵結依加重誹謗罪嫌起訴。