高中生IG發文3個月爽賺27K 警察上門才驚覺闖下大禍

高雄17歲少年在IG擁有千名粉絲，他倚靠人氣幫線上博奕遊戲平台「打工」，招攬粉絲到網站開版下注，短短3個月進帳2萬7000元，高雄市警局少年網路巡邏時，循線到少年家中逮人，少年見員警上門才知道闖下大禍，全案警詢後，依賭博罪、少年事件處理法，移送少年及家事法院審理。

警方調查，就讀高中的少年經友人介紹，擔任線上博奕遊戲平台的「代理」工作，少年IG粉絲超過千人，平時他透過IG限時動態推播，不僅曬出大疊千元鈔票，還寫下「以小博大」、「贏好就出」，以吸睛話術招攬好友、粉絲到博弈網站開版或下注。

少年不僅協助玩家開版進入遊戲，如果沒有時間，或是玩家手氣不好，還會由玩家提供資金，交由少年「代操」，每次再收取500到1000元不等收入；由於收入頗豐，少年還會於限動大秀收入「輕鬆點又是一天正常人的薪水」。

高雄市警局少年隊7月執行暑期青春專案，網路巡邏時發現少年限動，經調查後發現疑似涉及網路博弈，循線到少年家中逮人，少年見員警上前，才知吃上賭博罪嫌，闖下大禍。

少年供稱，他經好友介紹到博弈網站「打工」約3個月，每月平均收入約9000元，想說賺點零用錢，才會加入，不知道這樣會觸法。警方詢問後，將少年依賭博罪、少年事件處理法，移送高雄少年及家事法院審理。