詐團設仿真網站騙投資 1港人月餘遭詐1540萬

詐騙集團冒用真公司名義設立仿真網站，對投資人謊稱提供「飆股」訊息，騙人下載App或進入假網站投資股票，1名香港籍男子因此上當，1個多月被騙1540多萬元。警方查出至少70人受騙，估計受騙金額上億元，逮捕李姓姊妹等6名男女涉嫌當這集團車手，正深入追查幕後詐團。

據了解，去年11月間，50多歲的香港人李姓男子收到「提供飆股」簡訊，誤落詐騙集團圈套，他受詐團聳恿加入「宏達資本」網站，並下載投資App投資股票，共投資1540多萬元，直到今年1月，發覺投資獲利已達1000萬元 ，便聯繫對方要獲利了結，但對方利用各種藉口延遲出金，稱正逢「績效比賽」，要他暫緩出金，後來聯繫不到對方才知受騙，向高雄市警林園分局報案。

高雄市刑警大隊偵五隊追查出，李姓港人投資的「宏達資本」網站，是詐騙集團冒用宏達資本公司的名義，虛設出仿真網站，李的投資金額早已被分散到各人頭帳戶，被詐團車手提領出去。高雄市警方追查金流，發現車手層層匯款洗錢，發現6名男女到銀行，臨櫃提領約500萬元。

6月28日與刑事局偵八大隊、嘉義縣警方，在高雄市鹽埕、旗山及台南市東山區，逮捕50歲、49歲的李姓姊妹與宋姓（55歲）、楊姓（28歲）共4女子，以及方姓（29歲）、林姓（25歲）2男子涉案，並在李姓妹妹的住處，查扣現金37萬元，但6人全否認涉案，稱臨櫃領出的錢，是在博弈網站贏來的錢，或稱網路交易商品所得，但經查，他們並沒有相關網路交易或博弈資料，將他們依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送法辦。