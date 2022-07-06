聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／蔡易餘輕傷餘悸猶存 翻滾數圈的座車是豐田這款
嘉義縣立委蔡易餘上午搭車跑行程，在太保市嘉168線與台37線路口，與一輛轎車碰撞，造成3人受傷送醫，蔡易餘手肘右小腿受傷，蔡錄影片報平安，心有餘悸說「我從鬼門關走一遭，感謝王爺、媽祖保庇。」
蔡貼臉書說，「我被安全氣囊救了，人生走馬燈隨車走了三圈，車上三人平安，感謝神明有保庇謝謝大家的關心，目前狀況良好準備返家休息」
隨後錄影片說，「被撞當下，天旋地轉，車子翻滾好幾圈，我從鬼門關走一遭，醒來看到駕駛不見，嚇壞了，駕駛爬出破碎車窗逃生，頭臉流血，感謝王爺、媽祖保庇。」
醫護人員檢傷，蔡易餘右手肘擦傷、右小腿淤青，駕駛頭部撕裂傷、手腳擦傷，隨扈右側脖子輕傷未送醫；對方轎車駕駛頭暈送醫。
蔡易餘搭乘豐田休旅車ALPHARD，有七顆安全氣囊，蔡坐在第二排右側，蔡上午8點多搭車行經嘉義縣道168線與高鐵下方道路交叉口，與一輛白色轎車碰撞，監視器畫面顯示，蔡易餘座車遭撞後，在路上翻轉兩圈以上，撞擊力道之強，不僅氣囊爆開，連擋風玻璃也全破，車身變形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言