影／蔡易餘輕傷餘悸猶存 翻滾數圈的座車是豐田這款

嘉義縣立委蔡易餘上午搭車跑行程，在太保市嘉168線與台37線路口，與一輛轎車碰撞，造成3人受傷送醫，蔡易餘手肘右小腿受傷，蔡錄影片報平安，心有餘悸說「我從鬼門關走一遭，感謝王爺、媽祖保庇。」

嘉義縣立委蔡易餘上午搭車跑行程，在太保市嘉168線與台37線路口，與一輛轎車碰撞，造成3人受傷送醫，蔡易餘手肘右小腿受傷，蔡錄影片報平安，心有餘悸。記者魯永明／翻攝

蔡貼臉書說，「我被安全氣囊救了，人生走馬燈隨車走了三圈，車上三人平安，感謝神明有保庇謝謝大家的關心，目前狀況良好準備返家休息」

隨後錄影片說，「被撞當下，天旋地轉，車子翻滾好幾圈，我從鬼門關走一遭，醒來看到駕駛不見，嚇壞了，駕駛爬出破碎車窗逃生，頭臉流血，感謝王爺、媽祖保庇。」

醫護人員檢傷，蔡易餘右手肘擦傷、右小腿淤青，駕駛頭部撕裂傷、手腳擦傷，隨扈右側脖子輕傷未送醫；對方轎車駕駛頭暈送醫。