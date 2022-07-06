疑貨車過彎不慎「降肉」 台2線澳底路段一堆魚屍

新北市貢寮區台2線澳底路段，今天上午有人發現路面散落不少魚，有些仍完整，但也有許多被車輪輾過，在車道留下痕跡。瑞芳警分局研判是運送魚貨車輛惹禍，已在調閱道路監視器，追查可疑車輛。查出行為人後，再依道路交通管理處罰條例舉發裁罰。

瑞芳警分局今天上午9點半多接獲民眾通報，台2線基隆往宜蘭方向指標93.5公里，路面散落不少魚。澳底派出所副所長蔡銘良前往現場查看，發現在彎道處路面還有幾十隻魚，推測是運送魚貨的貨車未把貨品妥善包裝固定，才會在過彎時掉落地面。

這些魚並未阻礙車輛通行，但有些魚被車輛輾過後留下痕跡，經陽光照射將散發臭味。警方在現場疏道用路人小心行車，減速慢行。

公務總局基隆工務段接獲警方轉報後後，10點25分抵達現場清除魚隻，並灑水沖洗路面，不到10分鐘就完成清理作業，恢復正常通行。