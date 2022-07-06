台中地標湖心亭遭破壞 想看風景扯落大門玻璃砸碎一地
台中市地標、市定古蹟「湖心亭」傳出遭人破壞，26歲洪姓男子自稱想要進去欣賞風景，一早7點多尚未開放時就要強行闖入，還硬扯木門大力破壞，造成木門整片脫落、玻璃碎裂一地，警方獲報依法送辦，檢方認為洪犯嫌明確，又查出他另偷別人名牌包，偵結依文資法、竊盜等起訴他。
根據台中市文化資產處資料，湖心亭是台中市定古蹟，是1908年（明治41年）10月為慶祝縱貫鐵路全線通車典禮所建，來台主持通車儀式的日本閑院宮載仁親王曾在此亭休憩、觀看表演，也是台灣早期「擬洋風建築」概念著名建築，戰後改名湖心亭，也是台中市地標、府徽。
檢警調查，洪男平時無穩定工作，4月27日早上7點多到台中公園內遊蕩，發現當天一早天氣晴朗，就想要進入地標湖心亭內看風景，但當時大門仍未開放，洪不顧木門老舊仍強行硬扯，導致脫離軌道其中一扇門直接掉落，玻璃窗更砸碎一地。
附近1名清潔員聽見聲音上前查看，才驚見湖心亭木門遭人破壞馬上報警；洪男則向警方說，當天是想要進去看風景、休息，但發現大門很難開，才會強行進入導致門框破損。
檢警另也查出，洪先前3月20日又在某影視廳偷走張姓女子的名牌包，裡頭有3000多元現金、證件等。洪犯後均坦承不諱，檢方偵結依違反文化資產保存法毀損古蹟罪、竊盜等罪嫌起訴他。
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