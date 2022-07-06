影／蔡易餘搭車跑行程車禍輕傷：我被安全氣囊救了

嘉義縣立委蔡易餘上午搭黑色豐田休旅車跑行程，在太保市嘉168線與台37線路口，與一輛轎車碰撞，造成3人受傷送醫，蔡上午10點34分貼臉書說，「我被安全氣囊救了，人生走馬燈隨車走了三圈，車上三人平安，感謝神明有保庇謝謝大家的關心，目前狀況良好準備返家休息」。

臉書貼文曝光車禍心情後，正副總統、民進黨縣巿長、立委、議員等人幾乎是秒回，紛紛在底下留言，蔡英文請他「保重，一切平安！」賴清德要他「好好休息，平安保重」，黃偉哲也留言「易餘保重，好好休養」。

消防局說，上午8點25分獲報，蔡易餘搭乘的豐田休旅車，在太保市嘉168線與台37線路口，與一輛轎車碰撞，造成蔡的駕駛以及轎車2人共3人受傷，送嘉義長庚就醫，3人輕傷。

醫護人員檢傷，蔡易餘駕駛頭部撕裂傷、手腳擦傷，隨扈右側脖子輕傷未送醫，坐後座的蔡易餘右手肘擦傷、右小腿淤青；對方轎車駕駛頭暈送醫。

根據監視器影像，蔡易餘黑色座車快速衝過路口，被白色轎車攔腰撞上，失控翻滾，白色轎車車頭全毀，蔡易餘座車毀損嚴重；消防人員說，民代、首長等政治人物趕時間開車、搭車跑行程，路程遠，車速快，風險大，還好蔡易餘平安。