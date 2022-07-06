蔡啟芳1年前才車禍 蔡易餘又遇車劫 還好父子都命大
嘉義縣立委蔡易餘今天上午搭車跑行程，在太保市發生車禍受輕傷；1年前蔡易餘父親、前立委蔡啟芳開車載妻子返家，也曾自撞電桿整輛車側翻，妻子骨折，蔡啟芳本人無大礙，父子先後出車禍，還好都無大礙。
嘉義縣立委蔡易餘上午搭車跑行程，在太保市嘉168線與台37線路口， 與一輛轎車碰撞，3人受傷送醫，送醫前，醫護人員檢傷，蔡易餘右手肘擦傷、右小腿淤青，司機頭部撕裂傷、 手腳擦傷，隨扈右側脖子輕傷未送醫；對方轎車駕駛頭暈送醫。
到場搶救的消防人員說，蔡易餘座車與一輛轎車發生碰撞，對方轎車車頭幾乎削掉，蔡易餘的座車毀損嚴重。民代、首長等政治人物趕時間開車、搭車跑行程，路程遠，車速快，風險大，還好未釀嚴重傷亡。
蔡易餘父親、前立委蔡啟芳，去年初也發生車禍。他肺臟移植手術後因感冒一再住院，1月2日出院，3日晚間開車載太太返家途中，不慎自撞農友安置路邊的自備電桿，整輛車側翻躺在路面，蔡妻右腳踝骨折，蔡啟芳無大礙。
蔡易餘事後曾臉書貼文說，「明明是病人還堅持要自己開車，是最差勁的示範」，受訪是更是又氣又無奈，說爸爸太固執，講也講不聽，還自行開車，結果害媽媽遭殃。
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