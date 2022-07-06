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影／2大貨車台61線林口段南下9.3K追撞 1人送醫
新北市林口區台61線南下9.3公里，今天清晨發生兩輛大貨車追撞事故，一度造成一大貨車駕駛夾困車內，警消獲報迅速派員趕抵，經用破獲器材協助駕駛脫困，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。事後警方對肇事駕駛酒測，皆無酒精反應，事故原因有待警方調馳釐清。
據了解，大貨車司機鄺姓男子（42歲）今天清晨6時許，駕駛一輛大貨車，行經台61線南下9.3公里處。疑未注意車前狀況，直接追撞前方另輛黃姓男子（51歲）所駕駛的大貨車，導致鄺男一度卡困車內動彈不得。
警消獲報派員迅速趕抵，用破壞器材卸下大貨車前擋風玻璃，協助鄺男脫困，經檢視鄺男腿部受傷，意識清楚，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。事後警方對肇事雙方實施酒測，兩人皆無酒精反應，至於肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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