桃園男酒駕自撞連累對向母子 誆警「雨太大」下場慘

桃園市林姓男子昨因為大雨，工地休息，獨自開車回家，在大興橋上不慎打滑失控，先擦撞對向轎車後自撞橋墩，嚇壞車上母子，事後辯稱是大雨導致視線不佳；警方酒測發現高達0.53毫克，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

桃園警分局同安派出所昨天14時30分許獲報，稱大興橋上有車輛失控撞擊對向車輛後，又撞擊橋墩卡在車道上，造成交通嚴重堵塞，請警方派員處理。

轎車駕駛林姓男子（27歲）向員警辯稱，工地因大雨休息，他便開車沿大興路往春日路方向回家，沒想到雨勢過大視線不佳，不慎打滑失控撞到對向轎車。

警方發現對向轎車上是鄧姓女子及他年約5、6歲的兒子，兩人幸未受傷，但小男童明顯受驚，緊抱著媽媽。

員警對林男實施酒測，竟高達0.53毫克；林男見狀，這才改口辯稱是上班期間喝了兩瓶藥酒，下午停工開車回家，不料因太疲倦打瞌睡，車輛向右偏移壓到人行道，撞擊力把他嚇醒，才順勢向左打方向盤，導致車輛失控，先擦撞對向轎車，才撞上橋敦。

員警聽了直搖頭，詢後全案依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，飲用含酒精飲料切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人生命安全。