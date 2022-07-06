蔡易餘跑行程車禍送醫檢查 「我沒事謝謝大家關心」

嘉義縣立委蔡易餘上午搭車跑行程，在太保市嘉168線與台37線路口，與一輛轎車碰撞，該起車禍造成3人受傷送醫，蔡易餘的司機受傷，他說，「我沒事，謝謝大家關心。」

嘉義縣立委蔡易餘上午搭車跑行程，在太保市嘉168線與台37線路口，與一輛轎車碰撞，造成3人受傷送醫。記者魯永明／翻攝

消防局說，上午8點25分獲報，蔡易餘搭乘的豐田休旅車，在太保市嘉168線與台37線路口，與一輛轎車碰撞，造成蔡易餘的駕駛以及轎車2人共3人受傷，送嘉義長庚就醫，3人輕傷，蔡易餘助理說，蔡易餘及隨扈未受傷。

蔡易餘到嘉義長庚接受檢查，原傳出這起車禍造成他的右手肘及右小腿受傷，由救護人員送醫救治中。蔡易餘說，「我沒事，謝謝大家關心。」

蔡易餘座車與轎生撞擊，消防救護人員到場，將蔡易餘及車上另1人，還有另外1輛車上的傷者，共3人送醫救治，蔡易餘座車及對方車子嚴重毀損，事故原因正由警方調查釐清。 嘉義縣立委蔡易餘說，「我沒事，謝謝大家關心。」記者魯永明／翻攝 嘉義縣立委蔡易餘上午搭車跑行程，在太保市嘉168線與台37線路口，與一輛轎車碰撞，該起車禍造成3人受傷送醫。圖／讀者提供

嘉義縣立委蔡易餘上午搭車跑行程，在太保市嘉168線與台37線路口，與一輛轎車碰撞，造成3人受傷送醫。記者魯永明／翻攝

嘉義縣立委蔡易餘上午搭車跑行程，在太保市嘉168線與台37線路口，與一輛轎車碰撞，造成3人受傷送醫。記者魯永明／翻攝