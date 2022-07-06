影／糗！350萬賓士休旅車「顧路」 七旬駕駛推不動求警

台中市第五警分局警員前天在轄內巡邏時，發現前方有車輛打故障燈，疑似車禍，警方查處，發現是一輛新車要價350萬賓士休旅車，拋錨在左轉車道，七旬曾姓老翁求助警，因年紀大推不動愛車，警員擔心交通堵塞，協助將休旅車推到路旁，解決路況。

第五警分局交通分隊警員黃德劭前天下午2時許，駕駛巡邏車行經北屯區北屯路、進化路時，發現前方車輛放慢速度在閃避車輛，警員以為發生車禍，下車查看，發現一輛賓士休旅車停在左轉車道處，而該車輛曾姓駕駛（75歲）下車，向警求助。

曾翁說，休旅車不知何原因，突然熄火故障，無法行駛，想要將休旅車推到路旁，但沒有力氣，正在心慌意亂的時候，警車就出現。

警員擔心休旅車造成交通堵塞，趕緊要曾翁上駕駛座打空檔，由警員獨力將車輛推往路旁停放，等候拖吊車送維修廠檢修，也不忘提醒曾翁，出門前要記得檢查車輛，確認車輛狀態後再上路，以免發生發生同樣狀況。