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高雄凌晨住宅火警4人受困 靠保持119通話脫險
高雄市岡山區一間3樓透天住宅今天凌晨傳出火警，消防獲報後，出動18車43人前往搶救，因當時屋內有4人受困，119消防執勤員保持通話，線上指導受困民眾到陽台待救；火勢也在半小時左右撲滅，所幸，無人受傷，僅一名男住戶疑驚嚇過度送醫觀察。
這起火警發生於今天凌晨1時許，消防獲報後，出動18車43人前往搶救。當時透過119報案電話，得知屋內有4人受困，執勤員則在電話中，指導他們關門避難並到陽台待救。
消防到場時，發現有民眾呼救及濃煙冒出，隨即布水線搶救，並在2樓及3樓陽台救出4名民眾，初步研判，現場於2樓燃燒洗衣機及雜物，火勢於2時22分控制，2時26分撲滅。
所幸，這起火警受困4人無人傷亡，僅有1名男子疑驚嚇過度送醫院觀察，詳細起火原因，仍待釐清。
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