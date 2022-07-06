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高雄轎車驚見男屍 肚破人亡死亡約5天

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市小港區松信路今天凌晨發現男屍，在船舶公司上班的李姓男子陳屍自己的轎車內，肚破腐敗，死亡約5天，車子反鎖，警方初步排除他殺嫌疑，正聯絡家人，報檢方相驗，深入了解死因。

據了解，李姓男子（42歲）家住雲林，自己在高雄某船舶公司工作，今天凌晨他的轎車停在小港區松信路的停車格，因警報器不停響起，引起注意，民眾報案，警方才發現他死在車上。

由於車子反鎖，警方找人開車門，車內屍臭撲出，員警發現男子死於駕駛座，可能最近天氣炎熱，全身浮腫，肚破腐敗，死亡約5天。

警方根據死者身上的證件，才得知死者疑是在船舶製造公司上班的李姓男子，轎車是他自己的，但車子反鎖，車內無打鬥痕跡，附近監視器畫面也未有人進出車內，研判無他殺嫌疑。警方已聯絡家屬，今天報請檢方相驗死因。

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李姓男子陳屍自己車內，今天凌晨警報聲響才被發現。圖／讀者提供
李姓男子陳屍自己車內，今天凌晨警報聲響才被發現。圖／讀者提供

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