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夜闖校園偷剪1千公斤纜線 4嫌遭判刑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

張姓、莊姓、王姓、呂姓4男去年7月間趁著夜深人靜涉嫌潛入私立大同技術學院太保校區，偷剪1千公斤電纜線變賣24萬元得手，校方發現後報警，警方循線將4嫌查獲送辦，嘉義地方法院依竊盜罪分別判處10月、7月、1年1月及9月徒刑，可上訴。

受少子化影響私立大同技術學院太保校區逐漸荒蕪，還因欠繳台糖權利金一度遭查封，校方存入足夠清償債務款項後解除危機。目前太保校區內宿舍被徵用作防疫用的集中檢疫所，部分由棒球隊使用。大同技術學院經教育部決議自今年9月起停招。

大同技術學院主任秘書吳淇森表示，發生竊案的是教學區與供集中檢疫所、棒球隊使用的校區不同，並未造成重大影響、損失；竊案發生後警方協助加強巡邏。

去年7月16日凌晨零時，張姓、莊姓、王姓、呂姓4人認為校區無人管理有機可趁，涉嫌共同潛入校園開始偷剪電纜線，夜間潛入偷剪再離去，至7月19日止，共取得1千公斤電纜線，再載往不知情的資源回收場變賣，獲利24萬元，4人各朋分6萬元花用。

校方發現後報警，警方調閱路口監視系統等循線將4人逮獲送辦，4人坦承不諱，檢察官依法提起公訴。

法院審酌，被告等人不思循正當方式賺取所需，竟侵入校區下手行竊他人財物，不尊重他人財產權，至今未返還所竊得的財物，犯後坦認犯行的態度、犯罪手段與情節等，依犯竊盜罪分別判處7月至1年1月不等刑期。可以上訴。

4名男子涉嫌夜闖校園偷剪1千公斤纜線變賣花用，被依竊盜罪判刑。圖／本報資料照片
4名男子涉嫌夜闖校園偷剪1千公斤纜線變賣花用，被依竊盜罪判刑。圖／本報資料照片

竊盜 集中檢疫所

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