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深夜買賣百萬休旅車 買家油門一踩開走 車主當場傻眼
高雄29歲曾姓男子要出售二手奧迪A3休旅車，他將買賣資訊放上網路群組後，買方相約在昨深夜看車，曾男依買方要求讓對方查看車況，還大方讓買方試車，沒料準備坐上右前座時，對方竟踩油門加速離去，警方獲報後正擴大調閱監視器畫面，鎖定特定對象查緝中。
警方調查，曾男與買方昨深夜11時許約在鼓山區美術北三路看車，買方到場後，前後查看車況，曾男則配合打開後行李廂讓買方查看。
買方詢問曾男可不可以「試車」，曾男點頭後，隨即關上後行李箱，準備坐上右前座；沒想到買方等曾男關妥行李箱，已經坐在駕駛座的他直接踩油門離去，曾男見狀傻眼，立即向警方報案。
警方獲報後，出動快打警力到場，並通報線上警網協尋白色奧迪A3休旅車，目前已根據監視器畫面釐清買方行駛路線，鎖定特定對象積極查緝中，全案朝侵占罪嫌偵辦。
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