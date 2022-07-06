深夜買賣百萬休旅車 買家油門一踩開走 車主當場傻眼

高雄29歲曾姓男子要出售二手奧迪A3休旅車，他將買賣資訊放上網路群組後，買方相約在昨深夜看車，曾男依買方要求讓對方查看車況，還大方讓買方試車，沒料準備坐上右前座時，對方竟踩油門加速離去，警方獲報後正擴大調閱監視器畫面，鎖定特定對象查緝中。

警方調查，曾男與買方昨深夜11時許約在鼓山區美術北三路看車，買方到場後，前後查看車況，曾男則配合打開後行李廂讓買方查看。

買方詢問曾男可不可以「試車」，曾男點頭後，隨即關上後行李箱，準備坐上右前座；沒想到買方等曾男關妥行李箱，已經坐在駕駛座的他直接踩油門離去，曾男見狀傻眼，立即向警方報案。