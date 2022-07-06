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服務處文宣用品被偷三次 高雄市議員林智鴻不忍了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

年底選舉將至，參選人紛紛製作競選文宣小物發送選民。民進黨籍高雄市議員林智鴻近日接連發現文宣物品遺失，放在門口的紙箱遭人搬走或直接割開拿取箱內物品，因兩周內已經被偷三次，讓人不堪其擾，已經報警。

林智鴻今早表示，近兩周在鳳山區南京路服務處陸續發生文宣物品遺失，最近一次是民間友人贈送的文宣品（垃圾袋），物品暫放門口，後續準備貼文宣，不料「整箱都消失」，感到非常無奈。

服務處人員指出，門口堆放數十箱準備張貼文宣貼紙的垃圾袋，依據監視器畫面，有人在7月2日晚間直接抱走一個紙箱，7月5日又被人割開紙箱拿取內容物，裡面是將加工貼文宣貼紙的「垃圾袋」，昨日已前往鳳山分局新甲派出所報案。

林智鴻說，選舉經費有限，大部分的文宣品都是好朋友相挺贊助，他在地方走訪、路口問候或跑垃圾車都會分送文宣，如果支持理念或喜愛文宣，可以私訊他或來電服務處，同仁會盡量安排，不鼓勵偷竊行為。

高雄市議員林智鴻服務處在兩周內被偷三次，決定報警遏止歪風。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員林智鴻服務處在兩周內被偷三次，決定報警遏止歪風。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員林智鴻服務處門口物品不只一次遭竊，這次決定報警處理。圖／林智鴻服務處提供
高雄市議員林智鴻服務處門口物品不只一次遭竊，這次決定報警處理。圖／林智鴻服務處提供

偷竊 民進黨

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