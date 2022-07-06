女子酒後和家人吵架負氣跳水 熱心民眾拋救生圈獲救
台南市中西區新南橋旁運河水域，有熱心民眾目賭23歲黃姓女子跳水，連忙將橋上救生圈拋給黃女，黃女抱著救生圈浮在水面上等待救援，永華消防分隊人員下水將她救起，她意識清楚送醫觀察。
今天清晨6點55分，黃女疑飲酒後心情不佳並負氣從新南橋上跳下運河水域 ，目擊民眾立即利用消防局設置於新南橋上救生圈，拋給她使用。
永華消防分隊人員接獲報案有人在台南運河溺水，出動人車到場後，發現黃女抱著救生圈等待救援，立即下水將她搶救上岸，黃女意識清醒，並由救護車送醫。
消防局長李明峯表示，安平運河經常發生溺水案件，消防局於2016年結合運河一帶店家與交通局的沿線七處公車亭放置救生圈，設置救命救生讚（站）迄今已多次發揮即時搶救效能，成功搶救數名溺水患者。他同時呼籲民眾不要因一時的情緒自傷，造成家人與自己終生遺憾。
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