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桃園蘆竹2樓高鐵皮屋起大火 堆積廢棄物全面燃燒

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一處2樓高鐵皮屋今晚起火，由於內部堆積回收廢棄物，火勢迅速蔓延，消防隊確認現場無人受困，約40分鐘後撲滅火勢，詳細起火原因有待調查。

消防局第三大隊山腳分隊今（5）晚7時40分獲報，蘆竹區南山北路二段一處2樓高鐵皮屋起火，連同各分隊消防員共79名、消防車21輛，救護車2輛馳援。

消防隊到場，現場是兩層樓高鐵皮建築物，總面積約260平方公尺，正全面燃燒，隨即布水線打火，也以圓盤切割器破壞鐵門、幫助排煙，火勢約晚上8時9分控制，8時24分撲滅，正在處理殘火中。

消防員入室發現，建物2樓木質樓板不耐火燒，已經塌陷，但建築物外觀尚完整，未完全崩塌，主要是燃燒民生物品及廢棄物。

警消初步調查，起火的鐵皮屋非工廠，也沒住人，但堆有資源回收等雜物，起火原因有待消防局火調鑑識釐清。

桃園市蘆竹區一處鐵皮屋起火，因堆放回收廢棄物，火勢很快蔓延。圖／消防局提供
桃園市蘆竹區一處鐵皮屋起火，因堆放回收廢棄物，火勢很快蔓延。圖／消防局提供
桃園市蘆竹區一處鐵皮屋起火，消防隊出動圓盤切割器破壞鐵門，加速濃煙散去。圖／消防局提供
桃園市蘆竹區一處鐵皮屋起火，消防隊出動圓盤切割器破壞鐵門，加速濃煙散去。圖／消防局提供
桃園市蘆竹區一處鐵皮屋起火，因堆放回收廢棄物，火勢很快蔓延。圖／消防局提供
桃園市蘆竹區一處鐵皮屋起火，因堆放回收廢棄物，火勢很快蔓延。圖／消防局提供

消防員 建築 廢棄物 桃園

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