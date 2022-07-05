小貨車停國3路肩固定貨物 駕駛被撞飛傷重不治

國道3號高速公路南下彰化路段今天傍晚發生死亡車禍，薛姓男子將駕駛的小貨車停在路肩下車固定貨物時，被後方另一輛小貨車撞飛倒臥國道，全身多處骨折，送醫急救仍宣告不治。

國道公路警察局第7公路警察大隊一名警員指出，薛男駕駛小貨車行經國道3號南下197公里彰化路段時，小貨車載運的貨物突然鬆脫，薛男先將小貨車停在路肩，再下車綑綁固定貨物。

警方指出，薛男在綑綁貨物時，林姓男子駕駛的小貨車突然從後方撞擊薛男，薛男被撞飛倒臥國道，2輛小貨車也嚴重毀損，警消獲報前往現場搶救，發現薛男身上多處骨折，趕緊將薛男送往彰化基督教醫院急救。

警方表示，薛男送醫後仍因傷重不治，至於林男為何會開車撞上薛男，肇事原因及責任歸屬仍在調查中。