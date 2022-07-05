恐怖「磷化鋁」列劇毒性農藥 用在住家燻蒸除蟲害4歲童喪命

高雄有屋主委託除蟲業者清除裝潢中的粉蠹蟲，業者使用「磷化鋁」燻蒸，結果當天晚上因藥性仍在，造成屋主1家4人吸入後中毒送醫，4歲女童急救後喪命，業者今被高雄地檢署依過失致死罪起訴。其他業者聽聞直呼「不可思議」，屋主等同暴露在劇毒環境中。

根據農委會資料，磷化鋁為燻蒸劑，商品名為「好達勝」，多用在倉庫除蟲使用，屬於農委會規範的「劇毒性農藥」，需要有代噴農藥專業證明，才能購買、使用。

農委會規定，好達勝使用時附近2公尺範圍內，需無住宅或辦公廳舍及其他人畜活動處所，急性吸入暴露會引起頭痛、衰弱、噁心、嘔吐、呼吸短促、腹痛、發抖、痙攣、嚴重呼吸困難，甚至死亡。

高雄一名不具名除蟲業者表示，好達勝是劇毒農藥，不僅使用時需要有證照，還有嚴格規範要遵守，使用在一般住宅中，其實已經屬於「違法」，即便在倉庫使用，也要5天後才能靠近，更何況使用當天屋主就在屋內睡覺，根本暴露在劇毒環境中，「太不可思議」

此案中毒的4歲女童，送醫住院1天，病情急轉直下，急救後宣告不治。同住的女童阿姨也因吸入過多磷化鋁，出現急性呼吸窘迫症候群、肺炎等傷害。

後來警方報警檢方相驗，經解剖確認女童死因吸入過多「磷化鋁」中毒，導致肺、心、腎、腦多重器官壞死身亡。

檢方偵辦時，林男、陳男、林姓少年等人坦承沒有「室內設燻蒸成品農藥磷化鋁代噴人員技術證書」，就在劉男住處以燻蒸法除蟲。

檢方根據法醫解剖報告及農委會函文，依規定使用含磷化鋁的農藥除蟲，現場需要封鎖，並具備專業證照，但林男等人無證照，僅用塑膠袋包覆裝潢，也未注意到周圍2公尺不應該有人，全案偵結，今依過失致死罪起訴林男、陳男，至於林姓少年，則由少年及家事法院審理中。

高雄市環保局表示，如果遇到除蟲業者上門推銷，要請業者出示「病媒防治業許可執照」，若業者只有病媒防治業專業技術人員證照，但卻拿不出病媒防治業許可執照，表示這間公司不是合法的病媒防治業者。