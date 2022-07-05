詭異陳屍水溝...彰縣「路倒男」皮包當枕頭 身上針孔留疑點

彰化縣北斗鎮舊濁水溪畔的環保公園，今天下午一名男子被發現路倒雜草叢裡，消防分隊派員趕到，發現男子仰躺已明顯死亡，通報警方處理。警方初步調查男子姓吳，身上沒明顯外傷但有針孔，已報請檢察官相驗，釐清真正死因。

警方調查，消防分隊接獲民眾通報，在北斗鎮斗中路天承府附近環保公園，疑似有人路倒滾落水溝邊草叢，消防人員到場，看見「路倒男」頭部下面墊著一個皮包，身體僵硬已明顯死亡，推測死亡時間最慢是今天清晨。

消防分隊轉通報北斗警分局，員警趕到現場，根據他頭部下面皮包內資料，得知這名男子姓吳（約25歲），再查出並聯絡他的家屬，吳男家屬接到通知後的第一時間並未多表示意見，警方把吳男遺體送到北斗鎮納骨塔暫放。