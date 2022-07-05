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惹錯人！25歲男毆80歲翁被逆轉打趴 揭阿伯超狂背景

香港01／ 撰文：布萊恩

老伯伯不是好欺負的！台灣近日瘋傳1段影片，有喝醉酒的「小學雞（香港俚語，比喻像不懂事小學生）」男子，竟然公然欺負1名80歲伯伯，對他又推又打，結果被伯伯的2名友人「反殺」打得趴在地。片段引來網民熱議，直指「好療癒」、「踢到鐵板了」，但亦有人指畢竟是暴力事件，隨時會釀成傷亡，絕不應鼓勵。另有網民質疑伯伯有雄厚背景，更有傳媒爆出他疑曾是黑幫「十五神虎」成員之一。警方已拘捕毆打伯伯的男子，以後出手反擊的伯伯友人，強調不應「以暴制暴」動「私刑」。

台中一男子公然欺負1名80歲伯伯，對他又推又打，結果被伯伯的2名友人「反殺」打得趴在地。 圖擷自記者爆料網
台中一男子公然欺負1名80歲伯伯，對他又推又打，結果被伯伯的2名友人「反殺」打得趴在地。 圖擷自記者爆料網

綜合台灣傳媒報導，事發上月25日，當時80歲洪姓伯伯在台中市西屯區一棟大樓內乘升降機從12樓往下，到5樓時升降機門打開卻沒人進來，於是伯伯按鍵關門。沒想到突然有2男1女截停升降機會便進來，其中1名醉酒的25歲胡姓男子不慎被升降機門夾到，心生不滿，扯着伯伯的衣領問責，儘管伯伯道歉求饒，仍無法平息胡男怒火，作勢要出拳毆打伯伯，同行男子則在旁阻止。

升降機門打開後，3人先離開，伯伯則等了一會才再下樓，以便避開3人，詎料3人見到伯伯離開大樓時，竟隨即走上前包圍伯伯，伯伯再次求饒，卻被胡男又推又打。這時突然有多名男子衝出來，反攻欺負伯伯的男女，將3人包圍毆打，胡男更被打至倒在地動也不動，頭部有挫傷。

事發時的閉路電視片段在網絡瘋傳，不少網民都表示「好療癒」，「震撼教育，蠻好的」、「踢到鐵板了」。但也有網民提醒施以暴力就是犯罪行為，不應鼓勵。另有大批網民關注伯伯背景並不簡單，據媒體報導，伯伯曾是黑幫「十五神虎」幫成員之一，雖然已淡出江湖，但在幫中仍有一定份量，頗受敬重。

警方目前已拘捕打人的胡男，以及出手擊擊的伯伯友人，又強調台灣是法治社會，不允許「私刑正義」，呼籲民眾遇到同類，應報案交警察處理。至於伯伯背景，警方稱他只是普通人，絕無黑社會等特殊身份。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

警察 台中市

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