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疑剛動過手術不適暈昡...男子騎車撞護欄 翻落10公尺深山谷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市江姓男子今天下午騎機車，經過八斗子山海關社區旁和豐街時，疑身體不適騎進對向車道，再騎上人行道後，機車撞擊護欄，整個人翻落溪谷。消防人員吊掛救上岸後送醫，治療後無生命危險。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1點多接獲報案，中正區和豐路和豐橋處，有機車衝撞橋邊護欄後，騎士摔落到橋下，需要救援。

消防隊員趕到現場查看，發現60多歲江男掉落在橋面下方約10公尺處，設法攀爬下橋到他身邊，以長背板等救護器具將他固定後，慢慢吊掛到橋上，再由救護車送醫脫險。

警方對江男實施酒測，並無酒後騎車行為。據了解，江男日前曾因病動過手術，事發時天氣火熱，疑身體不適，一時暈昡造成機車失控偏離車道，才會撞上對向路旁護欄，加上「角度剛剛好」，整個人才會翻落山谷。

江姓男子今天騎機車時疑身體不適，偏離車道後撞上對向路旁護欄，整個人翻落山谷，由消防人員吊掛救上岸送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
江姓男子今天騎機車時疑身體不適，偏離車道後撞上對向路旁護欄，整個人翻落山谷，由消防人員吊掛救上岸送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
江姓男子今天騎機車時疑身體不適，偏離車道後撞上對向路旁護欄，整個人翻落約10公尺深的山谷（紅圈處）。記者邱瑞杰／翻攝
江姓男子今天騎機車時疑身體不適，偏離車道後撞上對向路旁護欄，整個人翻落約10公尺深的山谷（紅圈處）。記者邱瑞杰／翻攝
江姓男子今天騎機車時疑身體不適，偏離車道後撞上對向路旁護欄，整個人翻落山谷。記者邱瑞杰／翻攝
江姓男子今天騎機車時疑身體不適，偏離車道後撞上對向路旁護欄，整個人翻落山谷。記者邱瑞杰／翻攝
江姓男子今天騎機車時疑身體不適，偏離車道後撞上對向路旁護欄，整個人翻落山谷，消防人員到場救援。記者邱瑞杰／翻攝
江姓男子今天騎機車時疑身體不適，偏離車道後撞上對向路旁護欄，整個人翻落山谷，消防人員到場救援。記者邱瑞杰／翻攝
江姓男子今天騎機車時疑身體不適，偏離車道後撞上對向路旁護欄，整個人翻落山谷，由消防人員吊掛救上岸送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
江姓男子今天騎機車時疑身體不適，偏離車道後撞上對向路旁護欄，整個人翻落山谷，由消防人員吊掛救上岸送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 車道 救護車

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