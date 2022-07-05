疑剛動過手術不適暈昡...男子騎車撞護欄 翻落10公尺深山谷

基隆市江姓男子今天下午騎機車，經過八斗子山海關社區旁和豐街時，疑身體不適騎進對向車道，再騎上人行道後，機車撞擊護欄，整個人翻落溪谷。消防人員吊掛救上岸後送醫，治療後無生命危險。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1點多接獲報案，中正區和豐路和豐橋處，有機車衝撞橋邊護欄後，騎士摔落到橋下，需要救援。

消防隊員趕到現場查看，發現60多歲江男掉落在橋面下方約10公尺處，設法攀爬下橋到他身邊，以長背板等救護器具將他固定後，慢慢吊掛到橋上，再由救護車送醫脫險。