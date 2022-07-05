放狗嚇人被送辦 法官裁不罰：是報案人用傘打狗

台北市一名家長認為楊姓市民牽的狗嚇到他女兒，向警方報案，警察依社會秩序維護法將楊移送法辦；台北地院認為，依警方移送的監視畫面，不見楊放狗嚇人，反倒看見報案人用雨傘打狗，裁定楊不罰。可抗告。

台北市警大安分局移送說，有民眾報案，聲稱楊姓市民2022年4月20日晚間7時，縱容犬隻嚇人，警方受理認為，社會秩序維護法規定，驅使、縱容動物嚇人，有危害安全之虞，將楊移送法辦。

法官審理認為，報案人稱楊縱容犬隻驚嚇到他的女兒，但楊否認，經勘驗警方隨案附卷的監視光碟，楊確實帶著狗走在報案人女兒的後面，但有將狗繫鍊繩帶，畫面中看不見狗撲向被害人的女兒。