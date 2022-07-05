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影／趁外公午睡...屏東恆春5歲童疑好奇玩火 魂斷父母臥室

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣恆春鎮恆南路1間1樓半磚造民宅今天下午發生火警，火勢侷限在詹姓屋主女兒和女婿4坪大的1樓臥房，消防隊雖很快撲滅，但入屋發現詹的5歲外孫命喪房內；詹的家屬透露，5歲男童過去有拿打火機在房間偷玩火的紀錄，曾被父母教訓警惕過，這次疑是趁外公睡午睡、2個哥哥在樓上，獨自跑進爸媽房玩打火機，沒想到引發大火，來不及逃生。

屏東縣消防局今天下午1時36分接獲恆春鎮恆南路17號民宅發生火警，消防救人員到場後發現有煙從房屋竄出，立即佈水線入室搶救，火勢於1時50分就撲滅，消防人員進到詹姓屋主女兒和女婿的1樓臥房內查看，發現倒臥牆邊的6歲男童嚴重燒燙傷，已無呼吸和心跳，急送部立恆春旅遊醫院，急救後宣告不治。

警消調查，該棟民宅是1樓半的簡易磚造民宅，加蓋的2樓要由外面樓梯進出，屋主詹姓夫婦和女兒、女婿、3名5、7、9歲外孫共7人同住；女兒、女婿今天上班，案發當時，63歲的詹姓屋主在睡午睡，突然被屋內裝設走廊屋頂的火災示警器警鳴聲吵醒，他驚見客廳佈滿濃煙，衝出屋外和鄰居合力滅火。

詹姓屋主告訴警方，他起床發現一起睡午睡的5歲外孫不在房內，大外孫和二外孫 不久從2樓衝下來脫臉，但屋外遍尋不著5歲外孫，猜測可能受困在女兒和女婿的臥房，沒想到消防人員衝進房查看，竟倒臥房內，已無氣息，身上多處燒燙傷，他備感自責。

詹姓屋主的弟弟透露，5歲男童過去有拿打火機在房間偷玩火的紀錄，曾被父母狠狠教訓過，疑是趁外公睡午睡，跑進爸媽房玩打火機，竟引火上身。警消初步勘驗，火勢侷限在詹姓屋主女兒和女婿的1樓臥房，可能是第一起火點，因房內衣物和雜物多是易燃物，火勢一發不可收拾，男童很快被濃煙嗆昏，無法逃生，確切起火原因仍待進一步鑑驗釐清。

屏東縣恆春鎮恆南路1間1樓半磚造民宅今天下午發生火警，屋主的6歲外孫命喪女兒和女婿臥房內，警消鑑識人員入屋勘驗。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮恆南路1間1樓半磚造民宅今天下午發生火警，屋主的6歲外孫命喪女兒和女婿臥房內，警消鑑識人員入屋勘驗。記者潘欣中／攝影

屏東縣 恆春 火災

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